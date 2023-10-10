Число погибших в результате удара рф по селу Гроза возросло до 53 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. После работы следователей и криминалистов число подтвержденных погибших от ракетного удара поссии по Грозе на Купянщине увеличилось до 53 человек. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов во время брифинга, пишет УНН.
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«По состоянию на сегодня увеличилось число погибших в результате ракетного удара в селе Гроза с 51 жертвы до 53. А учитывая что не идентифицированные части тела и заявления о без вести пропавших — окончательное количество может увеличиться", — сказал Болвинов.
Напомним
5 октября днем россияне ударили по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и малые, женщины и мужчины. Около 13: 30 в заведение прилетела российская ракета. Здание рухнуло. Люди оказались под завалами.