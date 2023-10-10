Кількість загиблих внаслідок удару рф по селі Гроза зросла до 53 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Після роботи слідчих та криміналістів кількість підтверджених загиблих від ракетного удару росії по Грозі на Куп'янщині збільшилася до 53 людей. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов під час брифінгу, пише УНН.
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«Станом на сьогодні збільшилась кількість загиблих в результаті ракетного удару в селі Гроза з 51 жертви до 53. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися", — сказав Болвінов.
Нагадаємо
5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.