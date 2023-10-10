Кількість загиблих внаслідок удару рф по селі Гроза зросла до 53 людей

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«Станом на сьогодні збільшилась кількість загиблих в результаті ракетного удару в селі Гроза з 51 жертви до 53. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися", — сказав Болвінов.

Нагадаємо

5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.