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Кількість загиблих внаслідок удару рф по селі Гроза зросла до 53 людей

Кількість загиблих внаслідок удару рф по селі Гроза зросла до 53 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Після роботи слідчих та криміналістів кількість підтверджених загиблих від ракетного удару росії по Грозі на Куп'янщині збільшилася до 53 людей. Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

«Станом на сьогодні збільшилась кількість загиблих в результаті ракетного удару в селі Гроза з 51 жертви до 53. А враховуючи ще неідентифіковані частини тіла та заяви про безвісти зниклих — остаточна кількість може збільшитися", — сказав Болвінов.

Нагадаємо

5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.

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