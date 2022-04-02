Число погибших от ракетного удара по Николаевской ОДА возросло до 36 человек

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"Сегодня 36 человек уже. Секретаря достали моего. Самого последнего. Долго-долго, долго искали", - сказал Ким.

Детали

Глава ОДА сообщил также, что сегодня подписал распоряжение о том, чтоб запретить продажу металлолома, вывоз военной техники, металлолома, боеприпасов за территорию области.

"Напоминаю о том, что есть уголовная ответственность за разграбление военной техники, мародерство. Это распоряжение будет работать с понедельника и головы Райгосадминистраций будут контролировать у себя в регионах. Это означает, что у нас неделя добровольной сдачи техники. Потому что, если мы будем это находить – будет плохо", - пояснил он.

Напомним

29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского удара было разрушено центральную секцию девятиэтажного здания Николаевской ОГА.