Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 36 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кількість загиблих у результаті ворожого ракетного удару по Миколаївській ОДА зросло до 36 осіб. Про це повідомив у суботу голова ОДА Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні 36 осіб вже. Секретаря дістали мого. Самого останнього. Довго-довго, довго шукали", - сказав Кім.
Деталі
Голова ОДА повідомив також, що сьогодні підписав розпорядження про те, щоб заборонити продаж металобрухту, вивезення військової техніки, металобрухту, боєприпасів за територію області.
"Нагадую про те, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки, мародерство. Це розпорядження працюватиме з понеділка і голови райдержадміністрацій контролюватимуть у себе в регіонах. Це означає, що у нас тиждень добровільної здачі техніки. Тому що, якщо ми будемо це знаходити - буде погано", - пояснив він.
Нагадаємо
29 березня приблизно о 8:45 в результаті ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев'ятиповерхової будівлі Миколаївської ОДА.