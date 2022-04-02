Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 36 осіб

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"Сьогодні 36 осіб вже. Секретаря дістали мого. Самого останнього. Довго-довго, довго шукали", - сказав Кім.

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Голова ОДА повідомив також, що сьогодні підписав розпорядження про те, щоб заборонити продаж металобрухту, вивезення військової техніки, металобрухту, боєприпасів за територію області.

"Нагадую про те, що є кримінальна відповідальність за розграбування військової техніки, мародерство. Це розпорядження працюватиме з понеділка і голови райдержадміністрацій контролюватимуть у себе в регіонах. Це означає, що у нас тиждень добровільної здачі техніки. Тому що, якщо ми будемо це знаходити - буде погано", - пояснив він.

Нагадаємо

29 березня приблизно о 8:45 в результаті ворожого удару було зруйновано центральну секцію дев'ятиповерхової будівлі Миколаївської ОДА.