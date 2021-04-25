Количество погибших в результате взрыва и пожара в COVID-больнице в Багдаде возросло до 28
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество погибших в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных COVID-19 в Багдаде возросло до 28 человек. Об этом сообщил иракский телеканал Dijlah. Пострадали более 50 пациентов, передает УНН.
Детали
Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека, в пожаре погибли от 30 до 45 человек. Представители комиссии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака.
Что случилось
Пожары в больнице Ибн аль-Хатиб, расположенной в районе Дияла на юго-востоке Багдада, предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.
В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в больнице находилось около 120 человек. Около 90 были спасены.
Дополнение
Премьер-министр страны Мустафа аль-Казими приказал провести тщательное расследование происшествия. Задержаны главного врача больницы, а также главу службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.
Ранее информационный портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что по меньшей мере 21 человек погиб в субботу вечером в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом на юге Багдада.