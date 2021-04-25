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Количество погибших в результате взрыва и пожара в COVID-больнице в Багдаде возросло до 28

Количество погибших в результате взрыва и пожара в COVID-больнице в Багдаде возросло до 28

Киев  •  УНН

 • 16130 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Количество погибших в субботу вечером в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных COVID-19 в Багдаде возросло до 28 человек. Об этом сообщил иракский телеканал Dijlah. Пострадали более 50 пациентов, передает УНН.

Детали

Между тем, по данным иракской комиссии по правам человека, в пожаре погибли от 30 до 45 человек. Представители комиссии уже потребовали отставки министра здравоохранения Ирака.

Что случилось

Пожары в больнице Ибн аль-Хатиб, расположенной в районе Дияла на юго-востоке Багдада, предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано около 30 пожарных расчетов. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в больнице находилось около 120 человек. Около 90 были спасены.

Дополнение

Премьер-министр страны Мустафа аль-Казими приказал провести тщательное расследование происшествия. Задержаны главного врача больницы, а также главу службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована системами пожарной безопасности, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.

Ранее информационный портал Baghdad Al Youm со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что по меньшей мере 21 человек погиб в субботу вечером в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом на юге Багдада.

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