Кількість загиблих в результаті вибуху і пожежі в COVID-лікарні в Багдаді зросла до 28

Деталі

Тим часом, за даними іракської комісії з прав людини, в пожежі загинули від 30 до 45 осіб. Представники комісії вже зажадали відставки міністра охорони здоров'я Іраку.

Що сталось

Пожежі в лікарні Ібн аль-Хатиб, розташованої в районі Діяла на південному сході Багдада, передував вибух в сховищі з кисневими балонами на другому поверсі, де розташована реанімація для тяжкохворих з ураженням легень. Двоповерхова будівля вигоріла зсередини практично повністю. В гасінні пожежі було задіяно близько 30 пожежних розрахунків. За словами очевидців, коли спалахнув вогонь, в лікарні почалася паніка, люди металися в пошуках виходів.

У момент вибуху, за даними служби цивільної оборони та з надзвичайних ситуацій, в лікарні перебувало близько 120 осіб. Близько 90 були врятовані.

Доповнення

Прем'єр-міністр країни Мустафа аль-Казимі наказав провести ретельне розслідування події. Затримано головного лікаря лікарні, а також главу служби безпеки і особи, відповідальні за технічне забезпечення госпіталю. Відомо, що лікарня не була обладнана системами пожежної безпеки, а внутрішні приміщення були оздоблені легкозаймистими матеріалами.

Раніше інформаційний портал Baghdad Al Youm з посиланням на джерела в силових структурах повідомило, що щонайменше 21 людина загинула в суботу ввечері в Багдаді в результаті вибуху і подальшої пожежі в клініці для хворих коронавірусом на півдні Багдада.