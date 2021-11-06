Число погибших в Нигерии из-за обвала небоскреба возросло до 40 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Число погибших людей в нигерийском городе Лагос в результате обрушения небоскреба возросло до 43 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Число погибших в нигерийском городе Лагос в результате обвала небоскреба возросло до 43 человек. Еще семь тел были найдены в многоэтажном жилом доме, который обвалился во время строительства в Лагосе, в результате чего число погибших достигло 43 человек, сообщил представитель Нигерийского Красного Креста.
По словам представителя организации, среди погибших был директор компании, который занимался строительством 21-этажного небоскреба в фешенебельном районе города Лагос.
Напомним
В понедельник, в коммерческой столице Нигерии Лагосеобвалилась высотное здание,что строится, в результате чего погибли люди.