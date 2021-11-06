Кількість загиблих у Нігерії через обвал хмарочосу зросла до 40 осіб

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Кількість загиблих у нігерійському місті Лагос внаслідок обвалу хмарочосу зросла до 43 осіб. Ще сім тіл були знайдені в багатоповерховому житловому будинку, який обвалився під час будівництва в Лагосі, внаслідок чого кількість загиблих досягла 43 осіб, повідомив представник Нігерійського Червоного Хреста.

За словами представника організації, серед загиблих був директор компанії, що займався будівництвом 21-поверхового хмарочосу в фешенебельному районі міста Лагос.

Нагадаємо

В понеділок, у комерційній столиці Нігерії Лагосі обвалилася висотна будівля, що будується, в результаті чого загинули люди.