Кількість загиблих у Нігерії через обвал хмарочосу зросла до 40 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кількість загиблих людей у нігерійському місті Лагос внаслідок обвалу хмарочосу зросла до 43 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
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Кількість загиблих у нігерійському місті Лагос внаслідок обвалу хмарочосу зросла до 43 осіб. Ще сім тіл були знайдені в багатоповерховому житловому будинку, який обвалився під час будівництва в Лагосі, внаслідок чого кількість загиблих досягла 43 осіб, повідомив представник Нігерійського Червоного Хреста.
За словами представника організації, серед загиблих був директор компанії, що займався будівництвом 21-поверхового хмарочосу в фешенебельному районі міста Лагос.
Нагадаємо
В понеділок, у комерційній столиці Нігерії Лагосі обвалилася висотна будівля, що будується, в результаті чого загинули люди.