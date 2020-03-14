Количество случаев заражения коронавирусом в России возросло до 59
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом общее количество инфицированных в РФ составляет 59 человек, сообщает российское госинформагентство ТАСС, передает УНН.
Вирус был обнаружен у девяти человек в Москве (в том числе у троих детей), у двух человек в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге. Все больные в последние две недели посещали страны Европы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий в стране и не рекомендовал гражданам ездить за границу. В Москве и Подмосковье объявлено свободное посещение школ.
Напомним, ранее в результате распространения коронавируса в РФ количество инфицированных составляло 45 человек.