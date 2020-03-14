Количество случаев заражения коронавирусом в России возросло до 59

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100296 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103439 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105489 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104481 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113129 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100803 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105274 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106648 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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5 марта, 11:59 • 106096 просмотра
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Актуальное
Количество случаев заражения коронавирусом в России возросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России возросло до 59

Киев  •  УНН

 • 12973 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В России за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Таким образом общее количество инфицированных в РФ составляет 59 человек, сообщает российское госинформагентство ТАСС, передает УНН.

Вирус был обнаружен у девяти человек в Москве (в том числе у троих детей), у двух человек в Кемеровской области, по одному человеку заболели в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге. Все больные в последние две недели посещали страны Европы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал сократить число массовых мероприятий в стране и не рекомендовал гражданам ездить за границу. В Москве и Подмосковье объявлено свободное посещение школ.

Напомним, ранее в результате распространения коронавируса в РФ количество инфицированных составляло 45 человек.

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