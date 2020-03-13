Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ зросла до 45 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Загальна кількість заражених коронавірусом в Росії збільшилася з 34 до 45 осіб за останню добу, повідомили в п’ятницю журналістам в оперативному штабі з попередження завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС та профільні Telegram-канали.
“У Російській Федерації на сьогоднішній день зареєстровано 45 випадків коронавірусної інфекції, з них 42 у громадян Росії, два у громадян КНР, один у громадянина Італії”, — сказали в штабі.
Згідно з даними штабу, 11 нових хворих відвідували в останні два тижні країни, в яких склалася несприятлива ситуація з поширенням коронавірусної інфекції: Італію, Францію, Австрію. Одна людина з 11 заразилася в результаті контакту з іншим хворим.
“За останню добу в Росії зареєстровано 11 випадків коронавірусної інфекції у громадян Російської Федерації: п’ять в Москві, один в Московській області, три в Санкт-Петербурзі, один в Ленінградській області, один в Пермському краї”, — додали в штабі.
Як повідомив губернатор Петербурга Олександр Бєглов, один з п’яти заражених коронавірусом у місті — дитина десяти років. “За інформацією федерального штабу, у нас п’ять чоловік, які захворіли. Вони знаходяться в задовільному стані. Один з них — дитина 10 років. Всі вони приїхали з інших країн, звернулися, і сьогодні з ними проводяться відповідні заходи, вони знаходяться в Боткінській лікарні”, — сказав він.
Московський колл-центр з питань коронавірусу:
Додамо, кількість інфікованих COVID-19 в Іспанії різко зростає — понад 4200 хворих, 120 осіб — померли.