Пандемія COVID-19: кількість інфікованих в Іспанії різко зростає - понад 4200 хворих, 120 осіб - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Іспанії підтвердили понад 1200 нових випадків захворювання на коронавірус, загальна кількість інфікованих складає 4209 осіб, пише УНН з посиланням на матеріал видання El Pais.
Кількість смертельних випадків через COVID-19 зросла з 84 до 120 за останню добу. Більше половини інфікованих і смертельних випадків зафіксовано у Мадриді та його передмістях.
Регіональний уряд Мадрида ухвалив рішення про закриття із суботи всі магазинів, крім аптек та супермаркетів.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні виступив із зверненням до нації і оголосив надзвичайний стан. Серед запланованих заходів — обмеження на пересування людей і транспорту.
Надзвичайний стан також може бути використаний як юридичний інструмент для затримки виборів у Країні Басків та Каталонії, які є автономними територіями у складі Королівства Іспанія.
Звернення прем'єра Іспанії Педро Санчеса до нації:
Зі своєї сторони, ряд регіональних урядів Іспанії звинуватив Мадрид у безвідповідальному ставленні до карантину. Зокрема, як зазначає видання El Pais, Фернандо Лопес Мірас, глава регіонального уряду, заявив, що через таке ставлення мешканців іспанської столиці до карантину — як “до відпустки на пляжі”, змусило ввести обмеження вздовж ряд прибережних міст та обмежити понад 370 тисяч мешканців регіону у пересуванні.
Ситуація на вулицях Каталонії:
Блок-пости через карантин на дорогах Іспанії: