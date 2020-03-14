Кількість випадків зараження коронавірусом в Росії зросла до 59
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Росії за добу зареєстрували 14 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Таким чином загальна кількість інфікованих у РФ складає 59 осіб, повідомляє російське держінформагентство ТАСС, передає УНН.
Вірус був виявлений у дев’яти чоловік в Москві (в тому числі у трьох дітей), у двох людей в Кемеровській області, по одній людині захворіли в Московській і Калінінградської областях, а також в Петербурзі. Всі хворі в останні два тижні відвідували країни Європи.
Раніше прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін зажадав скоротити число масових заходів в країні і не рекомендував громадянам їздити за кордон. У Москві і Підмосков’ї оголошено вільне відвідування шкіл.
Нагадаємо, раніше внаслідок поширення коронавірусу, у РФ кількість інфікованих складала 45 осіб.