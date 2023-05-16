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Количество россиян, приезжающих в Турцию, возросло - посол

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Количество россиян, посещающих Турцию после полномасштабного вторжения в Украину, выросло. В 2022 году страну посетило 4,5 миллиона человек, из них более миллиона осталось на длительное пребывание, рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

"И, наоборот, количество российских граждан, посещающих Турцию, выросло. В прошлом году это было 4,5 миллиона, из них более миллиона оставалось на длительное пребывание на территории Турции. Было основано около 2 тысяч фирм россиянами на территории Турции. И это не только в обход санкций. А это вывод средств с территории россии, введение бизнеса с недвижимостью", - сообщил посол.

Детали

По его словам, увеличение россиян в Турции оказало влияние на внутреннюю ситуацию, поскольку рынок недвижимости "просто взлетел где-то в 3-3,5 раза".

"Поэтому российский фактор, с точки зрения экономики, присутствует. Есть высокая зависимость Турции от газа из России, есть высокая зависимость от атомной энергетики. Ведь единственная атомная электростанция "Аккую" строится именно "Росатомом". И эти два фактора определяют турецкую политику в отношении россии", - объяснил Боднар.

Однако, добавил он, нужно учитывать противостояние, в частности то, что были непосредственные боевые действия между турецкими и российскими военнослужащими в Сирии и Ливии, где "вагнеровцев" "крошили Байрактарами".

"Есть противостояние на Южном Кавказе в зоне Карабаха, есть политическое противостояние в Центральной Азии, есть противостояние на Балканах. Поэтому это такое сбалансированное противостояние и взаимодействие, истоки интересов, которые есть на сегодня", - подытожил он.

Напомним

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкая оппозиция, которую в частности представляет Кемаль Кылычдароглу, во время президентских выборов в стране демонстрирует поддержку Украины в войне с Россией.

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