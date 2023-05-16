Опозиція у Туреччині підтримує Україну, але говорить і про діалог з росією - посол

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"Найбільш голосно про свою позицію щодо агресії росії проти України заявляла так звана "Добра партія". Це другий коаліційний партнер серед опозиції. Вони займали найбільш голосну впродовж усієї війни проукраїнську позицію. Партія, яка перша лідирує в опозиції, Республіканська народна партія, також в принципі демонструє подібну до провладної позицію щодо підтримки України, але говорить також про необхідність діалогу з росією", - сказав Боднар.

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За словами посла, будь-яка політична партія, яка орієнтується на національні інтереси Туреччини, "іншої позиції займати не буде", оскільки державний інтерес Туреччини вимірюється "не партійними поглядами".

"І тут немає великих розбіжностей у світоглядному ставленні до того, на кого орієнтуватися чи з ким дружити. Тут є питання в тому, як зробити Туреччину сильнішою, глобальним гравцем. І від цього відходять... Вони орієнтуються самі на себе і вважають, що Туреччина – це глобальний гравець, який має нав’язувати свою думку, а не слухати чужу", - пояснив дипломат.

Відповідаючи на питання, як опозиція ставиться до того, що у Туреччині не запровадили санкції Європейського Союзу проти росії, Боднар зауважив, що "будь-яка партія залежить від думки бізнесу", оскільки економіка країни є "експортоорієнтованою".

"Великі бізнес-асоціації від самого початку війни у 2014 році виступали від будь-яких обмежень у торгівлі з росією. Але, звичайно, є принципова позиція про те, щоб обмежувати доступ товарів, які мають санкційні обмеження Заходу, і не дозволяти іноземним компаніям використовувати територію Туреччини для обходу цих санкцій. Це державна політика. І це ж саме підтримує і опозиція, яка також декларує готовність бути більш відкритою до Заходу", - розповів він.

За словами посла, для досягнення результатів "можна говорити будь-що", однак 92% населення "носить антизахідні настрої", через що "дуже важко" формувати політику, протилежну до суспільних настроїв. Він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення чинна турецька влада підтримала Україну.

"Є, звичайно, продовження військово-технічної співпраці, оборонної співпраці. Це не тільки постачання для нас. Це і співпраця у сфері високих технологій. Ті безпілотні літальні апарати, гелікоптери і інша техніка літають на наших двигунах в Туреччині, є багато інших сфер співпраці. Це взаємовигідні взаємодоповнюючі формати, які, сподіваюся, будуть важливі для будь-кого, хто виграє президентські вибори в Туреччині", - підсумував Боднар.

Нагадаємо

У Туреччині призначили другий тур президентських виборів на 28 травня.