Оппозиция в Турции поддерживает Украину, но говорит и о диалоге с россией - посол

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"Наиболее громко о своей позиции относительно агрессии россии против Украины заявляла так называемая "Добрая партия". Это второй коалиционный партнер среди оппозиции. Они занимали наиболее громкую на протяжении всей войны проукраинскую позицию. Партия, которая первая лидирует в оппозиции, Республиканская народная партия, также в принципе демонстрирует подобную провластной позицию по поддержке Украины, но говорит также о необходимости диалога с россией", - сказал Боднар.

Детали

По словам посла, любая политическая партия, которая ориентируется на национальные интересы Турции, "другой позиции занимать не будет", поскольку государственный интерес Турции измеряется "не партийными взглядами".

"И здесь нет больших разногласий в мировоззренческом отношении к тому, на кого ориентироваться или с кем дружить. Здесь есть вопрос в том, как сделать Турцию более сильной, глобальным игроком. И от этого отходят... Они ориентируются сами на себя и считают, что Турция – это глобальный игрок, который должен навязывать свое мнение, а не слушать чужое", - пояснил дипломат.

Отвечая на вопрос, как оппозиция относится к тому, что в Турции не ввели санкции Европейского Союза против россии, Боднар отметил, что "любая партия зависит от мнения бизнеса", поскольку экономика страны является "экспортоориентированной".

"Крупные бизнес-ассоциации с самого начала войны в 2014 году выступали от любых ограничений в торговле с россией. Но, конечно, есть принципиальная позиция о том, чтобы ограничивать доступ товаров, которые имеют санкционные ограничения Запада, и не позволять иностранным компаниям использовать территорию Турции для обхода этих санкций. Это государственная политика. И это же самое поддерживает и оппозиция, которая также декларирует готовность быть более открытой к Западу", - рассказал он.

По словам посла, для достижения результатов "можно говорить что угодно", однако 92% населения "носит антизападные настроения", из-за чего "очень трудно" формировать политику, противоположную общественным настроениям. Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения действующая турецкая власть поддержала Украину.

"Есть, конечно, продолжение военно-технического сотрудничества, оборонного сотрудничества. Это не только поставки для нас. Это и сотрудничество в сфере высоких технологий. Те беспилотные летательные аппараты, вертолеты и другая техника летают на наших двигателях в Турции, есть много других сфер сотрудничества. Это взаимовыгодные взаимодополняющие форматы, которые, надеюсь, будут важны для любого, кто выиграет президентские выборы в Турции", - подытожил Боднар.

Напомним

В Турции назначили второй тур президентских выборов на 28 мая.