Кількість росіян, які приїжджають до Туреччини, зросла - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Кількість росіян, які відвідують Туреччину після повномасштабного вторгнення рф в Україну, зросла. У 2022 році країну відвідало 4,5 мільйони осіб, з них більше мільйона залишилося на тривале перебування, розповів посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Радіо Свобода, передає УНН.
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"І, навпаки, кількість російських громадян, які відвідують Туреччину, зросла. Минулого року це було 4,5 мільйони, з них більше мільйона залишалося на тривале перебування на території Туреччини. Було засновано близько 2 тисяч фірм росіянами на території Туреччини. І це не тільки в обхід санкцій. А це виведення коштів з території росії, введення бізнесу з нерухомістю", - повідомив посол.
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За його словами, збільшення росіян у Туреччині мало вплив на внутрішню ситуацію, оскільки ринок нерухомості "просто злетів десь у 3-3,5 раза".
"Тому російський фактор, з точки зору економіки, присутній. Є висока залежність Туреччини від газу з росії, є висока залежність від атомної енергетики. Адже єдина атомна електростанція "Аккую" будується саме "Росатомом". І ці два фактори визначають турецьку політику щодо росії", - пояснив Боднар.
Однак, додав він, потрібно враховувати протистояння, зокрема те, що були безпосередні бойові дії між турецькими і російськими військовослужбовцями в Сирії та Лівії, де "вагнерівців" "крошили Байрактарами".
"Є протистояння на Південному Кавказі в зоні Карабаху, є політичне протистояння в Центральній Азії, є протистояння на Балканах. Тому це таке збалансоване протистояння і взаємодія, витоки інтересів, які є на сьогодні", - підсумував він.
Нагадаємо
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецька опозиція, яку зокрема представляє Кемаль Киличдароглу, під час президентських виборів в країні демонструє підтримку України у війні з росією.