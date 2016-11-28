Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 129

По оперативным сообщениям территориальных органов Госпродпотребслужбы, по состоянию на 28 ноября 2016 г. среди лиц, принимавших участие в фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября 2016 г. в г. Каменец-Подольском Хмельницкой области, в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало всего 129 человек, в том числе 110 детей и 19 взрослых.

На сегодня, посое возвращения на места проживания, 63 человека продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областей и г. Киев. В то же время, с 21 по 22.11.2016 года провели комиссионное санитарно-эпидемиологическое обследование гостинично-ресторанного комплекса "Ксения" в г. Каменец-Подольский и с. Врубливка Каменец-Подольского района, во время которого выявили ряд многочисленных нарушений санитарного законодательства.

Распоряжениями руководителей территориальных органов Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области временно приостановлено функционирование этих учреждений. По факту возникновения вспышки направлены материалы в правоохранительные органы и в суд.

По состоянию на 28 ноября 2016 г. в гостинично-туристическом комплексе г. Каменец-Подольский в образцах пищевых продуктов, в смывах на пищеблоке, в пробах в номерах для проживания выделили Shіgella Sonnei. Возбудитель Sh. Sonnei выделили и в номерах для проживания в гостинично-туристическом комплексе в с. Врубливка Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

По результатам лабораторных исследований клинического материала у 8-ми пострадавших детей и 2-х взрослых выделили идентичный возбудитель в Одесской области, Николаевской и Черкасской областях. Лабораторные исследования продолжаются. Эпидситуация находится под контролем Госпродпотребслужбы.

Напомним, дизентерию обнаружили у детей, отравившихся на фестивале в Хмельницкой области.

Как сообщал УНН, по состоянию на 25 ноября в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадало всего 127 человек, среди них 109 детей.