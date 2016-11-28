Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 129
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі “Перлина Кам’янця”, що проходив 19-21 листопада на Хмельниччині, зросла до 129. Про це УНН повідомили у пре-службі Держпродспоживслужбі.
За оперативними повідомленнями територіальних органів Держпродспоживслужби, станом на 28 листопада 2016 року серед осіб, які приймали участь у фестивалі “Перлина Кам’янця”, що проходив 19-21 листопада 2016р. у м. Кам’янець-Подільському Хмельницької області, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждало всього 129 осіб, у тому числі 110 дітей та 19 дорослих.
Станом на сьогодні, після повернення до місць проживання, 63 особи продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей та м. Києва. Водночас, з 21 по 22.11.2016 року проведено комісійне санітарно-епідеміологічне обстеження готельно-ресторанного комплексу “Ксенія” у м. Кам’янець-Подільський та с. Врублівка Кам’янець-Подільського району під час якого виявлено ряд численних порушень санітарного законодавства.
Розпорядженнями керівників територіальних органів Держпродспоживслужби у Хмельницькій області тимчасово призупинено функціонування цих закладів. За фактом виникнення спалаху направлено матеріали в правоохоронні органи та до суду.
Станом на 28 листопада 2016 року у готельно-туристичному комплексі м. Кам’янець-Подільський у зразках харчових продуктів, у змивах на харчоблоці, у пробах у номерах для проживання виділено Shіgella Sonnei. Збудник Sh. Sonnei виділено і у номерах для проживання у готельно-туристичному комплексі в с. Врублівка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.
За результатами лабораторних досліджень клінічного матеріалу в 8-ми постраждалих дітей та у 2-х дорослих виділено ідентичний збудник в Одеській області, Миколаївській та Черкаській областях. Лабораторні дослідження тривають. Епідситуація перебуває під контролем Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, дизентерію виявили у дітей, які отруїлися на фестивалі Хмельниччини.
Як повідомляв УНН, станом на 25 листопада внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждало всього 127 осіб, серед них 109 дітей.