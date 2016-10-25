Число пострадавших в нападении на полицейскую академию в Пакистане возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. По меньшей мере 59 человек погибли и 118 получили ранения в результате нападения боевиков на полицейскую академию в Кветте в Пакистане поздно вечером в понедельник. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает CNN, передает УНН.
Генерал-майор Шер Афган сообщил во вторник, что за нападением стоит пакистанская группа "Лашкар-э-Джангви", связанная с "Аль-Каидой".
Один из нападавших был убит силами безопасности, двое других умерли, подорвав себя, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфраз Бугти.
Целью нападавших было общежитие академии, где проживают 700 курсантов полиции. Двести курсантов были спасены в понедельник вечером, сказал С.Бугти.