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15 марта, 19:03 • 116075 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169435 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139685 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132014 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113709 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Число пострадавших в нападении на полицейскую академию в Пакистане возросло

Число пострадавших в нападении на полицейскую академию в Пакистане возросло

Киев • УНН

 • 12295 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. По меньшей мере 59 человек погибли и 118 получили ранения в результате нападения боевиков на полицейскую академию в Кветте в Пакистане поздно вечером в понедельник. Об этом со ссылкой на данные местных властей сообщает CNN, передает УНН.

Генерал-майор Шер Афган сообщил во вторник, что за нападением стоит пакистанская группа "Лашкар-э-Джангви", связанная с "Аль-Каидой".

Один из нападавших был убит силами безопасности, двое других умерли, подорвав себя, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфраз Бугти.

Целью нападавших было общежитие академии, где проживают 700 курсантов полиции. Двести курсантов были спасены в понедельник вечером, сказал С.Бугти.

Ранее сообщалось о 59 погибших и 116 раненых.

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