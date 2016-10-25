Число пострадавших в нападении на полицейскую академию в Пакистане возросло

Генерал-майор Шер Афган сообщил во вторник, что за нападением стоит пакистанская группа "Лашкар-э-Джангви", связанная с "Аль-Каидой".

Один из нападавших был убит силами безопасности, двое других умерли, подорвав себя, сообщил министр внутренних дел провинции Белуджистан Сарфраз Бугти.

Целью нападавших было общежитие академии, где проживают 700 курсантов полиции. Двести курсантов были спасены в понедельник вечером, сказал С.Бугти.

Ранее сообщалось о 59 погибших и 116 раненых.