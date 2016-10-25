Кількість постраждалих у нападі на поліцейську академію в Пакистані зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Щонайменше 59 людей загинули і 118 отримали поранення внаслідок нападу бойовиків на поліцейську академію в Кветті у Пакистані пізно ввечері в понеділок. Про це з посиланням на дані місцевої влади повідомляє CNN, передає УНН.
Генерал-майор Шер Афган повідомив у вівторок, що за нападом стоїть пакситанська група "Лашкар-е-Джангві", пов'язана з "Аль-Каїдою".
Один з нападників був убитий силами безпеки, двоє інших померли, підірвавши себе, повідомив міністр внутрішніх справ провінції Белуджистан Сарфраз Бугті.
Ціллю нападників був гуртожиток академії, де проживають 700 курсантів поліції. Двісті курсантів було врятовано в понеділок увечері, сказав С.Бугті.