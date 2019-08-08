Число пострадавших при штурме дома экс-президента Кыргызстана выросло до 48
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Количество тех, кто получил травмы и ранения в ходе штурма спецназом доме бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области возросло до 48. Об этом сообщил в четверг Министерство здравоохранения Кыргызстана, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Количество обратившихся за медицинской помощью составило 48 человек, девять из них отправлены на амбулаторное лечение”, — говорится в распространенном министерством сообщении.
По его данным, от полученных ранений скончался боец спецподразделения. “Четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями”, — отмечает Минздрав Кыргызстана. Все пострадавшие находятся в больницах Бишкека и Чуйской области.
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Как сообщал УНН, спецназ Кыргызстана в среду сделал попытку силового захвата экс-главы государства, провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит, еще более 40 человек получили травмы и ранения.
Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где в четверг утром намерен провести заседание Совета безопасности.