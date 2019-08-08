Кількість постраждалих при штурмі будинку екс-президента Киргизстана зросла до 48
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Кількість тих, хто отримав травми і поранення в ході штурму спецназом будинку колишнього президента Киргизстана Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш Чуйської області зросла до 48. Про це повідомило в четвер Міністерство охорони здоров'я Киргизстана, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Кількість тих, хто звернувся за медичною допомогою склало 48 осіб, дев'ять з них відправлені на амбулаторне лікування", - йдеться в поширеному міністерством повідомленні.
За його даними, від отриманих поранень помер боєць спецпідрозділу. "Чотири людини госпіталізовані з вогнепальними пораненнями", - зазначає МОЗ. Всі постраждалі знаходяться в лікарнях Бішкека і Чуйської області.
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Як повідомляв УНН, спецназ Киргизстану в середу зробив спробу силового захоплення екс-глави держави, яка провалилася. Під час штурму і після нього один боєць спецназу був вбитий, ще понад 40 осіб отримали травми і поранення.
Президент країни Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і повернувся до Бішкеку, де в четвер вранці має намір провести засідання Ради безпеки.