Екс-президент Киргизстану закликав силовиків не йти проти народу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Екс-президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв звернувся до співробітників правоохоронних органів із закликом не застосовувати силу проти народу. Відповідну заяву він зробив в четвер під час ефіру на телеканалі "Апрель", передає УНН із посиланням на ТАСС.
“Я закликаю силовиків не йти проти свого народу”, — сказав Атамбаєв.
Як повідомляв УНН, спецназ Киргизстану в середу зробив спробу силового захоплення екс-глави держави, яка провалилася. Під час штурму і після нього один боєць спецназу був вбитий, ще понад 40 осіб отримали травми і поранення.
Президент країни Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і повернувся до Бішкеку, де в четвер вранці має намір провести засідання Ради безпеки.