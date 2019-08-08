Экс-президент Кыргызстана призвал силовиков не идти против народа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом не применять силу против народа. Соответствующее заявление он сделал в четверг во время эфира на телеканале “Апрель”, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Я призываю силовиков не идти против своего народа”, — сказал Атамбаев.
Как сообщал УНН, спецназ Кыргызстана в среду сделал попытку силового захвата экс-главы государства, провалилась. Во время штурма и после него один боец спецназа был убит, еще более 40 человек получили травмы и ранения.
Президент страны Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек, где в четверг утром намерен провести заседание Совета безопасности.