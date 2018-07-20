Число отравившихся шаурмой в российской Туве приблизилась к 200
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В российском городе Кызыл в Туве к врачам обратились 187 человек после употребления шаурмы в местном заведении, 99 из них госпитализировано. Об этом сообщил в пятницу глава российской республики Шолбан Кара-Оол, передает УНН.
"Сегодня седьмые сутки с момента первого поступления, обращения больных. Всего за эти дни обратилось 187 человек, из них госпитализировано - 99. Остальные 88 человек получают амбулаторное лечение под наблюдением участковых педиатров и терапевтов по месту жительства. На сегодняшний день, из числа госпитализированных 13 человек выписаны, в связи с улучшением состояния, остается сейчас в стационарах 86 человек", - сообщил он.
С его слов, состояние большинства пострадавших оценивается как "средней тяжести", "удовлетворительное" и "стабильное". "Опасений за состояние больных у медиков нет", - добавил чиновник.
Он также отметил, что сейчас идет спад обращений, и власти рассчитывают, что к следующей неделе ситуация пойдет на улучшение.
Происшествие оценено совместно с Роспотребнадзором, проведено служебное расследование. Идет проверка продуктов, завезенных общепитом, где отравились люди, в Туву. МВД РФ возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечали требованиям безопасности, добавил Шолбан Кара-Оол.
Напомним, посетители местного кафе "Шаурма" начали обращаться к медикам 12 июля.