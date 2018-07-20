Кількість отруєних шаурмою у російській Туві наблизилася до 200

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КИЇВ. 20 липня. УНН. У російському місті Кизил у Туві до лікарів звернулися 187 осіб після вживання шаурми в місцевому закладі, 99 з них госпіталізовано. Про це повідомив в п'ятницю очыльник російської республіки Шолбан Кара-Оол, передає УНН.

"Сьогодні сьома доба з моменту першого надходження, звернення хворих. Всього за ці дні звернулося 187 осіб, з них госпіталізовано - 99. Решта 88 осіб отримують амбулаторне лікування під наглядом дільничних педіатрів і терапевтів за місцем проживання. На сьогоднішній день, з числа госпіталізованих 13 осіб виписано, у зв'язку з поліпшенням стану, залишається зараз в стаціонарах 86 осіб", - повідомив він.

З його словами, стан більшості постраждалих оцінюється як "середньої тяжкості", "задовільний" і "стабільний". "Побоювань за стан хворих у медиків немає", - додав чиновник.

Він також зазначив, що зараз йде спад звернень, і влада розраховує, що до наступного тижня ситуація піде на поліпшення.

Подію оцінено спільно з Росспоживнаглядом, проведено службове розслідування. Йде перевірка продуктів, завезених закладом, де отруїлися люди, у Туву. МВС РФ порушило кримінальну справу за фактом надання послуг, які не відповідали вимогам безпеки, додав Шолбан Кара-Оол.

Нагадаємо, відвідувачі місцевого кафе "Шаурма" почали звертатися до медиків 12 липня.

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