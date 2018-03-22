Количество офицеров, которые увольняются из ВСУ, не превышает 10%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Министерстве обороны Украины заверяют, что количество офицеров, изъявивших желание уволится из ВСУ, не превышает 10% от тех, которые приобрели право на увольнение. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник главного управления персонала-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"Увольняются не более 10% офицеров, которые приобрели право увольнятся", - сказал Артеменко.
Напомним, прием на контракт в ВСУ офицеров, которые не служили после военной кафедры и были призваны на службу, будет возможен после прохождения ими шести месяцев военной службы по призыву лиц офицерского состава, а не после окончания всего срока этой службы, как это было до сих пор.