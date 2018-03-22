Кількість офіцерів, які звільняються з ЗСУ, не перебільшує 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Міністерстві оборони України запевняють, що кількість офіцерів, які виявили бажання звільнитися із ЗСУ, не перевищує 10% від тих, які набули права на звільнення. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник головного управління персоналу-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"Звільняються не більше 10% офіцерів, які набули права звільнятися", - сказав Артеменко.
Нагадаємо, прийом на контракт до ЗСУ офіцерів, які не служили після військової кафедри й були призвані на службу, буде можливий після проходження ними шести місяців військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а не після закінчення всього строку цієї служби, як це було досі.