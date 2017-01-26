Количество квартирных краж в Киеве в прошлом году выросло на 20%

"В целом в столице в прошлом году было совершено 7 тыс. 755 квартирных краж, что на 20% больше чем в прошлом году, еще говорит о напряженной криминогенной ситуации в столице", - сказал он.

Кроме этого, В.Веклич сообщил о запуске совместного пилотного проекта Нацполиции и КГГА по привлечению под охрану подъездов в жилых домах, а именно охрану помещений, где расположены счетчики тепла, а также лифтовые шахты, в которых расположены катушки. Проект запущен из-за увеличения в последнее время случаев краж именно этих приборов.

Как сообщал УНН, количество квартир с охраной за прошлый год увеличилось на 14%.