Количество квартирных краж в Киеве в прошлом году выросло на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В 2016 году в Киеве зафиксировали 7 755 квартирных краж, что на 20% больше, чем за прошлый год. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника управления полиции охраны в городе Киеве Виктор Веклич, передает корреспондент УНН.
"В целом в столице в прошлом году было совершено 7 тыс. 755 квартирных краж, что на 20% больше чем в прошлом году, еще говорит о напряженной криминогенной ситуации в столице", - сказал он.
Кроме этого, В.Веклич сообщил о запуске совместного пилотного проекта Нацполиции и КГГА по привлечению под охрану подъездов в жилых домах, а именно охрану помещений, где расположены счетчики тепла, а также лифтовые шахты, в которых расположены катушки. Проект запущен из-за увеличения в последнее время случаев краж именно этих приборов.
Как сообщал УНН, количество квартир с охраной за прошлый год увеличилось на 14%.