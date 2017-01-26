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Кількість квартирних крадіжок у Києві минулого року зросла на 20%

Кількість квартирних крадіжок у Києві минулого року зросла на 20%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У 2016 році у Києві зафіксовано 7755 квартирних крадіжок, що на 20% більше, ніж за попередній рік. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління поліції охорони у місті Києві Віктор Веклич, передає кореспондент УНН.

“В цілому в столиці в минулому році було скоєно 7 тис. 755 квартирних крадіжок, що на 20% більше ніж у минулому році, ще говорить про напружену криміногенну ситуацію в столиці”, — сказав він.

Крім цього, В.Веклич повідомив про запуск спільного пілотного проекту Нацполіції та КМДА щодо залучення під охорону під’їздів в житлових будинках, а саме охорону приміщень, де розташовані лічильники тепла, а також ліфтові шахти, у яких розташовані котушки. Проект запущено через збільшення останнім часом випадків крадіжок саме цих приладів.

Як повідомляв УНН, кількість квартир з охороною за минулий рік збільшилась на 14%.

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