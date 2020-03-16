Количество инфицированных коронавирусом в Бразилии за выходные удвоилось и достигло 200 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Бразилии возросло до 200 человек. Об этом свидетельствуют обновленные Минздравом страны в воскресенье статистические данные, передает УНН.
В пятницу в этой стране инфицированными считались 98 человек, таким образом, за прошедшие выходные количество заразившихся увеличилось более чем вдвое.
Наибольшее количество инфицированных — более двух третей случаев — по-прежнему зарегистрировано в наиболее густонаселенном штате страны, Сан-Паулу (136 пациентов), за ним идет Рио-де-Жанейро, где выявлено 24 человека с соответствующим диагнозом. Еще 8 случаев обнаружены в столичном Федеральном округе, в их число входят сотрудники администрации президента страны Жаира Болсонару.
Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляниями. По информации местных властей, этот пациент, проживающий в Сан-Паулу, уже вылечился.
Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, которая вызывает опасную болезнь — легочную пневмонию CoVID-19 — была впервые замечена в китайской провинции Ухань в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Напомним, начиная с 00:00 понедельника, 16 марта, в Украину прекратили пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска. Исключением на въезд могут быть иностранцы, имеющие постоянное или временное проживание в Украине.