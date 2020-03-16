Кількість інфікованих коронавірусом у Бразилії за вихідні подвоїлося та сягнуло 200 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в Бразилії зросла до 200 осіб. Про це свідчать оновлені МОЗ країни в неділю статистичні дані, передає УНН.
В п'ятницю в цій країні інфікованими вважались 98 осіб, таким чином, за минулі вихідні кількість тих, хто заразився, збільшилася більш ніж удвічі.
Найбільша кількість інфікованих - понад дві третини випадків - як і раніше зареєстровано в найбільш густонаселеному штаті країни, Сан-Паулу (136 пацієнтів), за ним йде Ріо-де-Жанейро, де виявлено 24 людини з відповідним діагнозом. Ще 8 випадків виявлені у столичному Федеральному окрузі, в їх число входять співробітники адміністрації президента країни Жаіра Болсонару.
Перший випадок зараження коронавірусом в Бразилії був підтверджений 26 лютого, на наступний день після закінчення основних карнавальних свят, що супроводжуються масовими гуляннями. За інформацією місцевої влади, цей пацієнт, який проживає в Сан-Паулу, вже вилікувався.
Спалах коронавірусної інфекції SARS-CoV-2, яка викликає небезпечну хворобу — легеневу пневмонію CoVID-19 — було вперше помічено у китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.