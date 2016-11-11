Килькфсть погибших в результате атаки на консульство ФРГ в Афганистане возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В результате нападения на консульство Германии в городе Мазари-Шарифе шесть человек погибли, более 120 человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на DW.
"В результате нападения на консульство Германии, которое было осуществлено смертником в афганском городе Мазари-Шариф вечером в четверг, 10 ноября, по меньшей мере шесть человек погибли, более 120 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
По последним данным, среди погибших нет граждан Германии, жертвами теракта стали афганцы. Во время нападения были задействованы два автомобиля, начиненных взрывчаткой. Здание дипломатической миссии сильно повреждено.
В Берлине министр иностранных дел Ф.Штайнмайер созвал экстренное заседание кризисного штаба. Сообщается, что немецкий персонал дипломатической миссии находится в безопасности.
Как сообщал УНН, боевики радикального движения "Талибан" напали на немецкое консульство в афганском городе Мазари-Шариф. Ранее было известно о гибели двух человек.