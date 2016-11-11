Кількість загиблих внаслідок атаки на консульство ФРН в Афганістані зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Внаслідок нападу на консульство Німеччини у місті Мазарі-Шарифі шестеро людей загинули, понад 120 осіб дістали поранень, передає УНН з посиланням на DW.
“Внаслідок нападу на консульство Німеччини, який був здійснений смертником у афганському місті Мазарі-Шариф ввечері у четвер, 10 листопада, щонайменше шестеро людей загинули, понад 120 осіб дістали поранень”, — йдеться у повідомленні.
За останніми даними, серед загиблих немає громадян Німеччини, жертвами теракту стали афганці. Під час нападу було задіяно два автомобілі, начинених вибухівкою. Будівля дипломатичної місії сильно пошкоджена.
У Берліні міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмаєр скликав екстрене засідання кризового штабу. Повідомляється, що німецький персонал дипломатичної місії перебуває у безпеці.
Як повідомляв УНН, бойовики радикального руху “Талібан” напали на німецьке консульство в афганському місті Мазарі-Шаріф. Раніше було відомо про загибель двох людей.