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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 16439 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 29975 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Несколько полицейских получили травмы в ходе беспорядков в Бристоле

Несколько полицейских получили травмы в ходе беспорядков в Бристоле

Киев  •  УНН

 • 15175 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Несколько сотрудников полиции получили травмы во время беспорядков, начавшихся в воскресенье вечером в Бристоле. Об этом вещательной корпорации Би-би-си сообщил председатель ассоциации сотрудников полиции графства Сомерсет Энди Роубак, передает УНН.

Цитата

"Уровень насилия беспрецедентный. От четырех до шести сотрудников полиции серьезно пострадали, у некоторых из них переломы", - сказал он. По словам начальника местного управления полиции Уилла Уайта, двое сотрудников правоохранительных органов доставлены в больницу.

Детали

Несколько сотен агрессивно настроенных людей в воскресенье вечером собрались у здания полицейского участка в центре города. Участники беспорядков разбили окна здания и подожгли полицейский фургон. Полицейских забросали петардами и тяжелыми предметами.

Ранее в городе прошла мирная акция протеста против законопроекта, который среди прочего расширяет права полицейских при разгоне уличных акций. После наступления темноты некоторые из ее участников направились в полицейский участок на Брайдуелл-стрит и начали нападать на полицейских.

Контекст

В субботу вечером в Лондоне прошла акция противников коронавирусных ограничений, в ходе которой было задержано более 30 человек. Действующий на территории королевства карантин предусматривает запрет массовых собраний и демонстраций. Их участники могут быть задержаны и оштрафованы.

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