Кілька поліцейських отримали травми під час заворушень в Брістолі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Кілька співробітників поліції отримали травми під час заворушень, що почалися в неділю ввечері в Брістолі. Про це мовній корпорації Бі-бі-сі повідомив голова асоціації співробітників поліції графства Сомерсет Енді Роубак, передає УНН.
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“Рівень насильства безпрецедентний. Від чотирьох до шести співробітників поліції серйозно постраждали, у деяких з них переломи”, — сказав він. За словами начальника місцевого управління поліції Уілла Уайта, двоє співробітників правоохоронних органів доставлені в лікарню.
Деталі
Кілька сотень агресивно налаштованих людей в неділю ввечері зібралися біля будівлі поліцейської дільниці в центрі міста. Учасники безладів розбили вікна будівлі і підпалили поліцейський фургон. Поліцейських закидали петардами і важкими предметами.
Раніше в місті пройшла мирна акція протесту проти законопроекту, який серед іншого розширює права поліцейських при розгоні вуличних акцій. Після настання темряви деякі з її учасників попрямували до поліцейської дільниці на Брайдуелл-стріт і почали нападати на поліцейських.
Контекст
У суботу ввечері в Лондоні пройшла акція противників коронавірусних обмежень, в ході якої було затримано більше 30 осіб. Чинний на території королівства карантин передбачає заборону масових зібрань і демонстрацій. Їх учасники можуть бути затримані і оштрафовані.