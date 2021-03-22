Кілька поліцейських отримали травми під час заворушень в Брістолі

Цитата

“Рівень насильства безпрецедентний. Від чотирьох до шести співробітників поліції серйозно постраждали, у деяких з них переломи”, — сказав він. За словами начальника місцевого управління поліції Уілла Уайта, двоє співробітників правоохоронних органів доставлені в лікарню.

Деталі

Кілька сотень агресивно налаштованих людей в неділю ввечері зібралися біля будівлі поліцейської дільниці в центрі міста. Учасники безладів розбили вікна будівлі і підпалили поліцейський фургон. Поліцейських закидали петардами і важкими предметами.

Раніше в місті пройшла мирна акція протесту проти законопроекту, який серед іншого розширює права поліцейських при розгоні вуличних акцій. Після настання темряви деякі з її учасників попрямували до поліцейської дільниці на Брайдуелл-стріт і почали нападати на поліцейських.

Контекст

У суботу ввечері в Лондоні пройшла акція противників коронавірусних обмежень, в ході якої було затримано більше 30 осіб. Чинний на території королівства карантин передбачає заборону масових зібрань і демонстрацій. Їх учасники можуть бути затримані і оштрафовані.