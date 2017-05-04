Несколько пассажирских автобусов столкнулись близ Мюнхена, среди пострадавших есть дети
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. На автобане, недалеко от Мюнхена, в ДТП попали сразу несколько пассажирских автобусов, передает УНН со ссылкой на Focus.
Сообщается, что в аварии были задействованы четыре автомобиля и два автобуса.
Отмечается, что в результате аварии пострадали несколько человек. По данным СМИ, среди пострадавших есть дети, которые получили легкие ранения.
Сейчас на место инцидента выехали спасательные службы, движение на участке шоссе, где произошла авария, пока заблокировано.
Как сообщал УНН, в Китае 12 человек погибли из-за аварии в железнодорожном туннеле.