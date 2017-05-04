Кілька пасажирських автобусів зіштовхнулись поблизу Мюнхена, серед постраждалих є діти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На автобані, недалеко від Мюнхена, в ДТП потрапили відразу кілька пасажирських автобусів, передає УНН з посиланням на Focus.
Повідомляється, що в аварії були задіяні чотири автомобілі та два автобуси.
Зазначається, що в результаті аварії постраждали кілька людей. За даними ЗМІ, серед постраждалих є діти, які отримали легкі поранення.
Наразі на місце інциденту виїхали рятувальні служби, рух на ділянці шосе, де сталася аварія, наразі заблокований.
Як повідомляв УНН, у Китаї 12 осіб загинули через аварію у залізничному тунелі.