Несколько десятков человек пострадали в результате землетрясения в Италии

"Несколько десятков человек получили ранения, в том числе один человек серьезно травмирован, в результате сегодняшнего землетрясения", - сообщил он.

О погибших пока не сообщается.

Как сообщал УНН, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.