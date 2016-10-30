Несколько десятков человек пострадали в результате землетрясения в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Несколько десятков человек получили травмы в результате землетрясения в Италии. Об этом сообщил глава департамента гражданской защиты Фабрицио Курчо, передает УНН со ссылкой на ANSA.
"Несколько десятков человек получили ранения, в том числе один человек серьезно травмирован, в результате сегодняшнего землетрясения", - сообщил он.
О погибших пока не сообщается.
Как сообщал УНН, 30 октября два землетрясения магнитудой 6,5 и 4,6 произошли в Центральной Италии.