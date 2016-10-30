Кілька десятків людей постраждали внаслідок землетрусу в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Кілька десятків людей отримали травми внаслідок землетрусу в Італії. Про це повідомив голова департаменту цивільного захисту Фабріціо Курчо, передає УНН з посиланням на ANSA.
“Кілька десятків людей отримали поранення, зокрема одна особа серйозно травмована, внаслідок сьогоднішнього землетрусу”, — повідомив він.
Про загиблих наразі не повідомляється.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня два землетруси магнітудою 6,5 і 4,6 сталися в Центральній Італії.