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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 32378 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 47630 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 51697 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100551 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 90573 просмотра

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Актуальное
Килипко и Бутрима названы лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Килипко и Бутрима названы лучшими легкоатлетами месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 12892 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. По итогам голосования, лучшими легкоатлетами февраля в Украине признано Виталия Бутрима и Марину Килипко, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

И у мужчин, и у женщин победу одержали новоиспеченные рекордсмены Украины - Виталий Бутрым, который на соревнованиях в Турции установил новый национальный рекорд Украины в беге на 400 метров в помещениях (46,45) и Марина Килипко, которая во Франции в прыжках с шестом преодолела высоту 4,62, что также является новым национальным рекордом для помещений.

Стоит отметить, что опрос по лучших легкоатлетов традиционно проводилось среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.

Напомним, что в январе многоборца Касьянова и прыгунья в высоту Левченко было выбрано лучшими в аналогичной номинации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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