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Килипко та Бутрима названо кращими легкоатлетами місяця в Україні

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КИЇВ. 13 березня. УНН. За підсумками голосування, найкращими легкоатлетами лютого в Україні визнано Віталія Бутрима та Марину Килипко, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.

І у чоловіків, і у жінок перемогу здобули новоспечені рекордсмени України – Віталій Бутрим, який на змаганнях у Туреччині встановив новий національний рекорд України з бігу на 400 метрів у приміщеннях (46,45), та Марина Килипко, яка у Франції у стрибках з жердиною подолала висоту 4,62, що також є новим національним рекордом для приміщень.

Варто зазначити, що опитування за найкращих легкоатлетів традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.

Нагадаємо, що у січні багатоборця Касьянова та стрибунку у висоту Левченко було обрано кращими в аналогічній номінації.

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