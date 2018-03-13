Килипко та Бутрима названо кращими легкоатлетами місяця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За підсумками голосування, найкращими легкоатлетами лютого в Україні визнано Віталія Бутрима та Марину Килипко, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФЛАУ.
І у чоловіків, і у жінок перемогу здобули новоспечені рекордсмени України – Віталій Бутрим, який на змаганнях у Туреччині встановив новий національний рекорд України з бігу на 400 метрів у приміщеннях (46,45), та Марина Килипко, яка у Франції у стрибках з жердиною подолала висоту 4,62, що також є новим національним рекордом для приміщень.
Варто зазначити, що опитування за найкращих легкоатлетів традиційно проводилося серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників. Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.
Нагадаємо, що у січні багатоборця Касьянова та стрибунку у висоту Левченко було обрано кращими в аналогічній номінації.