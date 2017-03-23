Киллера Д.Вороненкова подвозил автомобиль Daewoo - Генпрокурор

"Киллера подвозила машина Daewoo, сейчас отслеживаем ее передвижения доступными для нас средствами, фиксирующие его движение", - отметил Луценко.

Напомним, киллер, стрелявший в экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сейчас находится на грани смерти, поддерживается жизнедеятельность.

Как сообщал УНН, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.