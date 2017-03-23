Киллера Д.Вороненкова подвозил автомобиль Daewoo - Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Киллера, убившего экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, подвозил автомобиль Daewoo. Об этом во время брифинга сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Киллера подвозила машина Daewoo, сейчас отслеживаем ее передвижения доступными для нас средствами, фиксирующие его движение", - отметил Луценко.
Напомним, киллер, стрелявший в экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, сейчас находится на грани смерти, поддерживается жизнедеятельность.
Как сообщал УНН, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.