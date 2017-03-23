Кілера Д.Вороненкова підвозив автомобіль Daewoo - Генпрокурор (доповнена)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кілера, що вбив екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, підвозив автомобіль Daewoo. Про це під час брифінгу повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Кілера підвозила машина Daewoo, зараз відслідковуємо її пересування доступними для нас засобами, що фіксують його рух", - зазначив Ю.Луценко.
Нагадаємо, кілер, який стріляв у екс-депутата російської держдуми Дениса Вороненкова, наразі перебуває на грані смерті, підтримується життєдіяльність.
Як повідомляв УНН, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка.
Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.