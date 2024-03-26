Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

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В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник
По словам представителя Воздушных сил, окончательную версию предоставят специалисты-эксперты из научно-исследовательского института, которые изучат обломки ракеты и смогут уже сказать окончательно, чем рф в понедельник, 25 марта, атаковала Киев.