Киево-Могилянскую академию оштрафовали за недопуск инспекторов к перестройке Братских келий - Минобновление

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины наложила штраф на НУ "Киево-Могилянская академия", так как инспекторов государственного архитектурно-строительного контроля не допустили к проверке перестройки Братских келий. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины, пишет УНН.

В помещении Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины в присутствии представителей НУ "Киево-Могилянская академия" было рассмотрено дело о правонарушении в сфере градостроительной деятельности. В связи с недопущением должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля на объекты строительства для выполнения возложенных на них функций наступает ответственность предусмотренная пунктом 2 части шестой статьи 2 Закона Украины "Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности". - говорится в сообщении Минобновления.

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Отмечается, что Академия должна уплатить штраф в сумме 90 840 грн. В Минобновления также сообщили, что постановление будет вручено заказчику строительства 28.03.2024 в 10:00.

Заметим, что проверка хода реставрации Братского монастыря входит в перечень полномочий Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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