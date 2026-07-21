Киевлянам не повысят тариф на воду до 90 грн, но платежка вырастет - КГГА
Киев • УНН
КГГА опровергла введение тарифа почти 90 грн за кубометр воды. Для киевлян стоимость составит 63,79 грн за кубометр, что может увеличить платежку на 200-300 грн.
В Киеве не повысят тариф на воду до 90 грн, город не согласовал, вместо этого будет 63,79 грн за кубометр, что может увеличить платеж на 200-300 грн, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.
Тариф почти в 90 грн за кубометр для киевлян не вводится. Это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО "АК "Киевводоканал". Сейчас он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр
Соответствующий тариф, как отмечается, был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.
"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", - подчеркнули в КГГА.
Это заявление обнародовано после появления в медиа информации о существенном повышении тарифа на воду в Киеве.
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