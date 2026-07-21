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Киевлянам не повысят тариф на воду до 90 грн, но платежка вырастет - КГГА

Киев • УНН

 • 1462 просмотра

КГГА опровергла введение тарифа почти 90 грн за кубометр воды. Для киевлян стоимость составит 63,79 грн за кубометр, что может увеличить платежку на 200-300 грн.

Киевлянам не повысят тариф на воду до 90 грн, но платежка вырастет - КГГА

В Киеве не повысят тариф на воду до 90 грн, город не согласовал, вместо этого будет 63,79 грн за кубометр, что может увеличить платеж на 200-300 грн, сообщили в КГГА во вторник, пишет УНН.

Тариф почти в 90 грн за кубометр для киевлян не вводится. Это экономически обоснованный тариф, который рассчитало ЧАО "АК "Киевводоканал". Сейчас он не будет применяться. Город не согласовал такой тариф. Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр

- сообщили в КГГА.

Соответствующий тариф, как отмечается, был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году.

"Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200-300 грн", - подчеркнули в КГГА.

Это заявление обнародовано после появления в медиа информации о существенном повышении тарифа на воду в Киеве.

Украина при поддержке МВФ готовит дорожную карту по повышению коммунальных тарифов12.06.26, 23:09 • 13096 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКиев
Тарифы
Киевская городская государственная администрация
Киев