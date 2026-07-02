Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
Киев • УНН
В ночь на 2 июля Киев атаковали баллистическими ракетами и БпЛА, прозвучало как минимум 10 взрывов. Мэр Кличко подтвердил атаку, а руководитель ЦПД Коваленко - попадание в жилой дом.
В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает УНН.
Детали
В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.
Не покидайте укрытий! Киев под атакой баллистики и БпЛА. В городе слышны взрывы. Враг продолжает пуски ракет на столицу
Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что россияне атакуют столицу различными видами баллистики и крылатых ракет. В городе уже прогремело как минимум 10 взрывов.
Позднее попадание в жилой дом в Киеве подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко
"российские выродки, которые воюют с гражданскими и домами", - написал Коваленко.
Напомним
Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.
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