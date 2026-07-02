Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом

В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.

Не покидайте укрытий! Киев под атакой баллистики и БпЛА. В городе слышны взрывы. Враг продолжает пуски ракет на столицу - констатировал Кличко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что россияне атакуют столицу различными видами баллистики и крылатых ракет. В городе уже прогремело как минимум 10 взрывов.

Позднее попадание в жилой дом в Киеве подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко

"российские выродки, которые воюют с гражданскими и домами", - написал Коваленко.

Напомним

Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.

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