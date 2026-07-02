$44.790.0651.030.13
ukenru
23:15 • 1660 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
20:40 • 9196 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
20:22 • 13206 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 16827 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 22103 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
1 июля, 16:21 • 18879 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
1 июля, 14:51 • 17331 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
1 июля, 14:19 • 19182 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 22003 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
1 июля, 09:55 • 18332 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
1.2м/с
71%
748мм
Популярные новости
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых1 июля, 13:35 • 17329 просмотра
В Хмельницкой области будут судить отчима за изнасилование 10-летней падчерицы1 июля, 15:29 • 4022 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 15073 просмотра
Поражена и уничтожена часть антенн - Генштаб раскрыл результаты атаки на Центр космической связи вооруженных сил рф1 июля, 17:04 • 4310 просмотра
В Польше назвали инициативу Зеленского по Национальному пантеону "эскалационной"1 июля, 17:18 • 5306 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 15090 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 22003 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 27789 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 28375 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 41586 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Гана
Монако
Израиль
Франция
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 43559 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 79370 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 93886 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 105687 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 139960 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

В ночь на 2 июля Киев атаковали баллистическими ракетами и БпЛА, прозвучало как минимум 10 взрывов. Мэр Кличко подтвердил атаку, а руководитель ЦПД Коваленко - попадание в жилой дом.

Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом

В Киеве в ночь на четверг, 2 июля, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает УНН.

Детали

В 1:59 Воздушные силы ВСУ предупредили, что баллистические ракеты приближаются к Киеву с востока. Впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о первых взрывах.

Не покидайте укрытий! Киев под атакой баллистики и БпЛА. В городе слышны взрывы. Враг продолжает пуски ракет на столицу

- констатировал Кличко.

Тем временем мониторинговые каналы сообщают, что россияне атакуют столицу различными видами баллистики и крылатых ракет. В городе уже прогремело как минимум 10 взрывов.

Позднее попадание в жилой дом в Киеве подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко

"российские выродки, которые воюют с гражданскими и домами", - написал Коваленко.

Напомним

Враг поздно вечером в среду, 1 июля, атаковал Киев дронами с нескольких направлений, есть угроза атаки в несколько этапов. Обломки БпЛА упали в Деснянском и Шевченковском районах.

Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф01.07.26, 19:49 • 16827 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев