Киберспорт на помощь: "WePlay Compete" запустили акцию и сбор средств для ВСУ

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Турнирная платформа "WePlay Compete" запустила благотворительную инициативу - "Play for Ukraine", серию киберспортивных онлайн-турниров по "Dota 2" и "League of Legends" (LoL), информирует УНН со ссылкой на сайт платформы.

Детали

Турниры по обеим дисциплинам проходят ежедневно. Все призовые деньги, заработанные игроками во время матчей, будут перечисляться раз в неделю единым платежом фондам, которые помогают украинской армии.

Регистрация на матчи бесплатная, без ограничений по количеству турниров, в которых можно принять участие. Турниры продлятся до окончания войны на территории Украины. Принять участие в инициативе могут все желающие, из любой точки мира, за исключением жителей россии и беларуси.

Цитата

"Как компания с украинскими корнями, мы хотим поддержать нашу страну в такие ужасные времена. С помощью нашей инициативе любой фанат киберспорта может поддержать Украину и сделать вклад в нашу будущую победу", - рассказал операционный руководитель турнирной платформы Алексей Ногин.

Напомним

Футбол: три европейскихгранда отказалисьот сотрудничества со спонсором из России.

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