Кіберспорт на допомогу: "WePlay Compete" запустили акцію та збір коштів для ЗСУ

Деталі

Турніри з обох дисциплін проходять щодня. Усі призові гроші, зароблені гравцями під час матчів, перераховуватимуться раз на тиждень єдиним платежем фондам, що допомагають українській армії.

Реєстрація на матчі безплатна, без обмежень за кількістю турнірів, у яких можна взяти участь. Турніри триватимуть до закінчення війни на території України. Взяти участь в ініціативі можуть усі охочі, з будь-якої точки світу, за винятком мешканців росії та білорусі.

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"Як компанія з українським корінням, ми хочемо підтримати нашу країну в такі жахливі часи. За допомогою нашої ініціативи будь-який фанат кіберспорту може підтримати Україну та зробити внесок у нашу майбутню перемогу", – розповів операційний керівник турнірної платформи Олексій Ногін.

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