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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 46127 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Кіберспорт на допомогу: "WePlay Compete" запустили акцію та збір коштів для ЗСУ

Кіберспорт на допомогу: "WePlay Compete" запустили акцію та збір коштів для ЗСУ

Київ • УНН

 • 122537 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Турнірна платформа "WePlay Compete" запустила благодійну ініціативу – "Play for Ukraine", серію кіберспортивних онлайн турнірів із "Dota 2" та "League of Legends" (LoL), інформує УНН з посиланням на сайт платформи.

Деталі

Турніри з обох дисциплін проходять щодня. Усі призові гроші, зароблені гравцями під час матчів, перераховуватимуться раз на тиждень єдиним платежем фондам, що допомагають українській армії.

Реєстрація на матчі безплатна, без обмежень за кількістю турнірів, у яких можна взяти участь. Турніри триватимуть до закінчення війни на території України. Взяти участь в ініціативі можуть усі охочі, з будь-якої точки світу, за винятком мешканців росії та білорусі.

Цитата

"Як компанія з українським корінням, ми хочемо підтримати нашу країну в такі жахливі часи. За допомогою нашої ініціативи будь-який фанат кіберспорту може підтримати Україну та зробити внесок у нашу майбутню перемогу", – розповів операційний керівник турнірної платформи Олексій Ногін.

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