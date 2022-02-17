Кто подставляет мэра Киева Кличко, бойкотируя строительство метро на столичный массив Виноградарь?

Детали

Почти все время каденции действующего городского головы коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” руководит Виктор Брагинский. Как сообщают СМИ, Брагинский не занимается интересами киевлян, его цель – обогащение своей семьи и приближенных лиц. Так, журналисты выяснили, что КП “Киевский метрополитен” фактически контролирует организованную преступную группировку во главе с племянником Брагинского Кириллом Кривцом.

Лишь один пример, о котором СМИ сообщил бывший сотрудник столичного метрополитена. Группировка Брагинского получило на подконтрольные ООО “Теплоенергоавтоматика” и ряд компаний ручных сумму около 700 миллионов гривен якобы на закупку оборудования для линии метро на Виноградарь, и якобы разместили заказ на запорожском заводе “Плутон”. Договорились с директором этого предприятия и обналичили через счета завода огромную сумму денег. А впоследствии странным образом скоропостижно скончался директор ООО “Теплоэнергоавтоматика”. Оборудования, разумеется, метростроевцы так и не увидели.

Кривец является своеобразным проводником теневой деятельности Брагинского. Он присматривает за всеми тендерами. Решает, кого допустить к тому или иному конкурсу, кто станет его победителем. Кривец контролирует все финансовые потоки, устанавливает объемы откатов и тому подобное. Его можно назвать “властелином тени”.

Разумеется, организованная преступная группировка Брагинского не заинтересована в запуске новых станций метро. Ему нужно, чтобы строительство длилось вечно, потому что при таком положении мошенники могут бесконечно долго “пилить” миллиарды из городского бюджета. При этом Кривец всегда старательно заметает следы, чтобы правоохранителям в будущем было труднее понять, кто кому и куда незаконно вывел средства.

У киевлян возникают вполне дельные вопросы. Учитывая то, как работают некоторые коммунальные предприятия столицы, возможно таких “брагинских”с собственными родственными ОПГ в Киеве несколько? Неужели мэр этого не замечает? Может уже пора Виталию Кличко разобраться с мошенниками и избавиться от всего этого хлама на высоких должностях, которые воруют деньги киевлян и подставляют городского голову?